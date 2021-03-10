В Азербайджане вакцинировались от коронавируса уже более 428 тыс. человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 9 марта вакцинировались от коронавируса 21 203 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб.
До настоящего времени вакцинацию в стране прошли 428 635 человек.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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