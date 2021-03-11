В Азербайджане подготовлен новый проект в связи с удостоверениями личности

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлен проект в связи с бесплатной активизацией сертификата электронной подписи в электронном чипе новых удостоверений личности.

Об этом говорится в отчете Кабмина за 2020 год, сообщает в четверг Trend.

Идет работа по согласованию проекта.

(Текст: Кямаля Сеидова)