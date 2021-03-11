В Азербайджане подготовлен новый проект в связи с удостоверениями личности
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлен проект в связи с бесплатной активизацией сертификата электронной подписи в электронном чипе новых удостоверений личности.
Об этом говорится в отчете Кабмина за 2020 год, сообщает в четверг Trend.
Идет работа по согласованию проекта.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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