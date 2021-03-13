Вакцину от коронавируса в Азербайджане получили свыше 450 тыс человек

БАКУ /Trend/ - 12 марта в Азербайджане вакцину от коронавируса получил 9 221 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До настоящего времени в стране вакцинацию прошли 450 316 человек.

Этот процесс успешно продолжается во всех районах республики.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)