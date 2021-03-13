Вакцину от коронавируса в Азербайджане получили свыше 450 тыс человек
БАКУ /Trend/ - 12 марта в Азербайджане вакцину от коронавируса получил 9 221 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
До настоящего времени в стране вакцинацию прошли 450 316 человек.
Этот процесс успешно продолжается во всех районах республики.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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