Вакцину от коронавируса в Азербайджане получили свыше 450 тыс человек

Общество 13 марта 2021 13:01 (UTC+04:00)
Вакцину от коронавируса в Азербайджане получили свыше 450 тыс человек

БАКУ /Trend/ - 12 марта в Азербайджане вакцину от коронавируса получил 9 221 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До настоящего времени в стране вакцинацию прошли 450 316 человек.

Этот процесс успешно продолжается во всех районах республики.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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