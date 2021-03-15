Фонд "YAŞAT" продолжает оказывать помощь членам семей шехидов и ветеранам Отечественной войны Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В период 8-14 марта Фонд "YAŞAT" оплатил медицинские расходы 84 ветеранов и членов семей шехидов Отечественной войны Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.
Кроме того, были погашены задолженности 96 семей шехидов.
Как отмечается, также будет проведена работа по улучшению бытовых условий 128 человек, оплачены медицинские расходы 60 человек и погашены долговые обязательства 31 человека.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
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Фонд "YAŞAT" продолжает оказывать помощь членам семей шехидов и ветеранам Отечественной войны Азербайджана
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