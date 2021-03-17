В Азыхской пещере будут проведены археологические исследования - АН Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана планируется проведение археологических исследований исторических памятников, в том числе Азыхской пещеры.

Как передает в среду Trend, об этом сказал замдиректора Института археологии и этнографии Академии наук Азербайджана, доктор исторических наук, профессор Наджаф Мусеибли.

По его словам, в этих исследованиях примут участие также специалисты из-за рубежа.

"В первую очередь должно быть изучено текущее состояние памятников, затем будут определены направления исследований. В период оккупации армяне с привлечением зарубежных ученых вели незаконные раскопки в Азыхской пещере. Это противоречит как законодательству Азербайджана, так и международному праву", - сказал Мусеибли.

Он добавил, что после освобождения азербайджанских территорий от оккупации часть артефактов, обнаруженных в Азыхской пещере во время проводившихся армянами незаконных археологических раскопок, была доставлена в Баку и передана Археологическому фонду Института. В настоящее время эти артефакты исследуются, сказал ученый.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)