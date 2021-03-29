На лечение в Турцию отправлены еще 27 тяжелораненых участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Фонд «YAŞAT» отправил на лечению в Турцию еще 27 тяжелораненых участников Отечественной войны Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана..
Фонд «YAŞAT» будет контролировать их лечение до полного его завершения. Также Фондом обеспечены лекарственные препараты, предназначенные для лечения раненых участников войны в предстоящие месяцы.
Напомним, что ранее Фонд отправил на лечение в Турцию 24 участников войны. Лечение четверых из них уже успешно завершено, и они вернулись на родину.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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