На лечение в Турцию отправлены еще 27 тяжелораненых участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд «YAŞAT» отправил на лечению в Турцию еще 27 тяжелораненых участников Отечественной войны Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана..

Фонд «YAŞAT» будет контролировать их лечение до полного его завершения. Также Фондом обеспечены лекарственные препараты, предназначенные для лечения раненых участников войны в предстоящие месяцы.

Напомним, что ранее Фонд отправил на лечение в Турцию 24 участников войны. Лечение четверых из них уже успешно завершено, и они вернулись на родину.

(Текст: Кямаля Сеидова)