Медучреждения Баку, Сумгайыта и Абшерона готовятся к применению ОМС

БАКУ /Trend/ - С 1 апреля граждане, имеющие прописку в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, смогут воспользоваться 2 550 медуслугами, включенными в пакет обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает в понедельник Trend. со ссылкой на Государственное агентство по ОМС.

Как заявил член рабочей группы при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), директор Центральной больницы Евлахского района Азер Исмайлов, в соответствии с международными правилами, амбулаторно-поликлинические услуги будут оказываться в поликлиниках. Поэтому медперсонал, оказывающий эти услуги в отделениях больниц, переводится в поликлиники.

По его мнению, это способствует повышению качества медобслуживания населения.

На базе приемных отделений больниц созданы отделения скорой помощи, организована система по распределению больных по степени тяжести их состояния, отметил Исмайлов.

По словам директора больницы, в медучреждениях ведутся работы по созданию ИКТ-инфраструктуры, оснащению компьютерным оборудованием, создается информационная база ОМС.

Для работников приемных отделений и регистратур проводятся тренинги по правилам использования программного обеспечения.

С 1 апреля граждане должны будут обращаться в первую очередь к семейному врачу, исключая скорую медицинскую помощь.

К первичным учреждениям здравоохранения относятся поликлиники, центры семейного здоровья и сельские медпункты. Здесь граждане должны будут заполнить заявление и выбрать семейного врача. После этого они будут прикреплены к определенному медучреждению. Если после обследования и лечения у семейного врача возникнет необходимость в специализированной медпомощи, то пациент получит направление к специализированному врачу. На основании направления гражданин, обратившийся в медучреждение, может воспользоваться пакетом услуг ОМС.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)