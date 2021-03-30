В Азербайджане обнародованы последние данные о гражданах, пропавших без вести и взятых в плен или заложники

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародованы последние данные о пропавших без вести, взятых в плен или заложники в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также освобожденных гражданах по состоянию на первое марта 2021 года.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, актуальные показатели выглядят следующим образом:

1. Зарегистрированные Государственной комиссией как пропавшие без вести – 3890 человек:

а) военнослужащие – 3171 человек;

б) гражданские лица – 719 человек (71 ребенок, 267 женщин, 326 стариков);

в) мужчины – 3623 человек;

г) женщины – 267 человек.

2. Зарегистрированные как взятые в плен и заложники лица – 872 человека:

а) военнослужащие – 605 человек;

б) гражданские лица – 267 человек (29 детей, 98 женщин, 112 стариков);

в) мужчины – 774 человека;

г) женщины – 98 человек.

3. Освобожденные пленные и заложники – 1480 человек:

а) военнослужащие – 378 человек;

б) гражданские лица – 1102 человека (224 ребенка, 357 женщин, 225 стариков);

в) мужчины – 1123 человека;

г) женщины – 357 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)