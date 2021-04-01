Оральная регидратационная терапия при диарее

Острые кишечные инфекции занимают второе место в структуре инфекционной заболеваемостью. Диарея (понос) представляет собой экскрецию необычно жидкого и водянистого кала, как правило, не менее трех раз в течение 24 часов. При диарее, с жидким стулом происходит усиленная потеря воды и электролитов (натрия, хлоридов, калия и бикарбоната). Потеря жидкости и электролитов также наблюдается вследствие рвоты, потоотделения, мочеиспускания (диурез) и дыхания. Дегидратация – обезвоживание организма наступает тогда, когда эти потери адекватно не восполняются и возникает дефицит воды и электролитов.

Синдром дегидратации возникает при потере воды и электролитов, причем количественная потеря может быть разной. В зависимости от этого дегидратацию подразделяют на гипертоническую (потеря воды выше чем потеря солей и минералов), гипотоническую (потеря солей и минералов выше чем потеря воды) и изотоническую (потеря воды и солей пропорционально). Повышение уровней белка крови, гемоглобина, гематокрита и эритроцитов характерно для всех видов, но при изотонической дегидратации эти показатели иногда могут быть в норме.

В зависимости от типа дегидратации назначается соответствующее лечение. Для этого необходимо провести анализ содержания воды и электролитов в крови. Однако, в зависимости от причины возникновения и симптомов болезни, можно предположить о типе дегидратации. Гипертоническая (вододефицитная, внутриклеточная) дегидратация возникает на фоне потери преимущественно воды, которая вследствие повышения концентрации натрия в плазме перемещается в кровеносное русло. Потери происходят в основном с диареей. В результате возникает внутри­клеточное обезвоживание, которое клинически проявляется неутолимой жаждой, афонией, «плачем без слез». Кожа сухая, теплая, большой родничок не западает вследствие увеличения объема ликвора.

Гипотоническая (соледефицитная, внеклеточная) дегидратация возникает при значительной потере электролитов (натрия, калия), наблюдается в случае преобладания рвоты над диареей. Потеря солей приводит к снижению осмолярности плазмы и перемещению жидкости из сосудистого русла в клетки (внутриклеточный отек). Жажда умеренная. Внешние признаки дегидратации выражены слабо: кожа холодная, бледная, влажная, слизистые не столь сухие, у детей большой родничок западает.

Изотоническая (нормотоническая) дегидратация считается наиболее распространенной и сопровождается потерей жидкости и солей в одинаковых соотношениях.

ВОЗ и ЮНИСЕФ считают, что, важнейшим первичным мероприятием при диарее является проведение по возможности оральной (пероральной), то есть питьем через рот, или внутривенной регидратации (восполнение организма жидкостью) с введением больным растворов регидратационных солей. Основной принцип пероральной регидратации – дробное и постепенное введение жидкости. Оральные (или пероральные) регидратационные соли (ОРС) предназначены для возмещения потери жидкости и электролитов в организме при обильной диарее, многократной рвоте, экссудации с обширных раневых и ожоговых поверхностей, выделениях через дренажи и свищи, частых приемах слабительных средств. ОРС также, участвуют в коррекции кислотно-щелочной среды в организме пациента. Раствор ОРС всасывается в тонкой кишке, восполняя запасы воды и электролитов, которые теряются организмом при диарее. На основании проведенных исследований ВОЗ и ЮНИСЕФ начиная с 2006 года уточнили характеристики раствора ОРС и рекомендуют, особенно для детей с острой, не вызванной холерой диареей, вместо ранее рекомендованного стандартного раствора использовать раствор ОРС так называемый «с пониженной осмолярностью», приблизительно 245 мОсм/л. Оральная регидратация является одним из основных методом лечения инфекционных диарей.

Если учесть, что 70% человеческого тела и в зависимости от возраста 80-90% детского тела составляет вода, то даже небольшая потеря воды и невосстановление этой потери может привести к очень большим проблемам которые могут привести иногда к необратимым процессам в организме. Вот почему к обезвоживанию следует отнестись серьезно и немедленно обратиться за медицинской помощью к врачу или фармацевту. Они посоветуют и назначат соответствующие ОРС для первой помощи организму.

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