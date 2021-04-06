В Баку сохранится ветреная погода
БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман. Южный ветер днем усилится, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха составит ночью 7-9, днем - 13-15 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 764 до 760 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем - 50-55%.
В районах страны завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, западный ветер временами будет усиливаться.
Ночью - 7-12, днем - 20-25 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 13-18, местами до 20 градусов тепла.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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