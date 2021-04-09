Рашид Исмаилов выступил на 11-м Российском форуме по управлению Интернетом (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Президент "Вымпелкома" Рашид Исмаилов выступил на 11-м Российском форуме по управлению Интернетом RIGF 2021.

Затрагивая тему глобальной сети, Исмаилов отметил, Интернету уже исполнилось 50 лет, для многих индустрий - это время полной зрелости, когда нового ничего особо придумать нельзя, но когда начинается осознание пройденного пути, учет тех уроков, которые дала индустрия, понимаешь, Интернет прошел несколько путей.

"Сначала это было сообщество ученых, которые думали, что это будет всемирная библиотека и были рады этому факту. Потом, когда появились .com-ы, многие думали это будет апофеозом рыночного капитализма. Когда произошел кризис .com-ов, появилась так называемая Калифорнийская идеология и на ее основе идеология кибер-коммунизма, которой я очень симпатизировал", - рассказал президент "Вымпелкома".

Предлагаем вниманию читателей кадры выступлений Рашида Исмаилова на Российском форуме.

Напомним, что ранее на церемонии открытия 11-го Российского форума по управлению Интернетом RIGF 2021 министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев объявил, что бывший заместитель министра Рашид Исмаилов - кандидат Российской Федерации на должность генерального секретаря Международного союза электросвязи (МСЭ).

В настоящее время генеральным секретарем МСЭ является Чжао Хоулинь (КНР).

МСЭ - организация в структуре ООН, в задачу которой входит содействие обеспечению доступа к системам связи для всех людей планеты.