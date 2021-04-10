Количество загрузок мобильного приложения Azercell «Kabinetim» превысило 1 миллион

БАКУ /Trend/ - Уникальный сервис от лидирующего мобильного оператора демонстрирует рекордное количество загрузок в стране.

Мобильное приложение Azercell «Kabinetim», которое предоставляет абонентам удобную возможность полностью контролировать свои номера, пополнять баланс, активировать и изменять тарифные и интернет-пакеты, а также подключаться к другим приложениям Azercell, становится самым востребованным приложением в интернет-пространстве страны. Успех мобильного приложения «Kabinetim» подтверждает столь высокий показатель, как 1 миллион загрузок.

Кроме того, мобильное приложение «Kabinetim», показавшее себя как самое популярное телекоммуникационное приложение в Азербайджане, которым в настоящее время пользуется 1 миллион абонентов, занимает самые высокие позиции в статистике App Store и Playstore.

Приложение «Kabinetim», поддерживающее азербайджанский, русский и английский языки, позволяет абоненту самостоятельно производить большинство операций с номером. Это не только экономит время абонента, но и упрощает ряд процессов, гарантируя, что он всегда будет оставаться на связи и проинформирован о статусе своего номера. Многофункциональное приложение «Kabinetim», которое работает на смартфонах под управлением операционных системах iOS и Android, можно бесплатно загрузить из App Store, PlayStore или Huawei AppGallery.

Отметим, что в прошлом году Azercell представил новую версию мобильного приложения «Kabinetim», которая позволила абонентам получить доступ к множеству цифровых услуг. Помимо оплаты коммунальных услуг, услуг связи и банковских услуг, в разделе «Mobil Ödəmə» («Мобильная Оплата») приложения абонентам предоставлена возможность сделать пожертвования в Фонд помощи Вооруженным силам и в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Вы можете легко подписаться на цифровые услуги Azercell через мобильное приложение «Kabinetim». Для получения дополнительной информации перейдите по этой ссылке: Kabinetim.

Для более подробной информации обращайтесь по адресу [email protected]

ООО “Azercell Teleсom”, ставшее лидером в отрасли мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. В настоящее время 5 млн абонентов выбирают Azercell. Доля рынка составляет 49%; охват территории страны: 89.3%; охват населения страны: 99,8%. Azercell – это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой присвоен Международный Platinum Сертификат “Investors In People” (Инвесторы в людей). Мобильный оператор единственный в стране получил Золотую Stevie награду в World’s Premier Business STEVIE Awards в номинации “Коммуникационной компании года”. Azercell Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7 (*1111), услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, офисы Azercell Ekspres, услуги М2М, технология 4G, услуги мобильного и онлайн клиента, клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи «Asan İmza» и т.д. В рамках выставки Bakutel 2019 оператор мобильной связи впервые в Азербайджане провел испытания технологии 5G в пилотном режиме. Стремительно растущая сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Абшерон. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть 4G Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.