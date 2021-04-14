GiLTEX приветствует клиентов в новом магазине в Сумгаите (ФОТО)

Сумгаит, 14 апреля 2021 года - Порадовав многих покупателей товаров домашнего текстиля и профессионалов швейного производства в стране, ООО “Текстильный Парк Гилан”, ведущий производитель текстиля в Азербайджане, 9 апреля 2021 года открыл магазин домашнего текстиля и тканей GiLTEX по новому адресу в Сумгаите.

Помимо постельного белья, одеял, подушек, банных полотенец, халатов и различного другого домашнего текстиля, новый магазин GiLTEX также предлагает широкий выбор тканей, произведенных этим национальным брендом.

«Несмотря на трудности пандемии, открытие магазина GiLTEX в обновленном дизайне поможет нам стать ближе к нашим уважаемым клиентам и удовлетворить их растущие потребности. Отрадно, что во время ремонта магазина покупатели всегда интересовались и ожидали открытия магазина. Мы благодарны им за эту поддержку», - сказала Мехрибан Ахундова, генеральный директор ООО "Текстильный Парк Гилан", приветствуя покупателей на церемонии открытия.

Наряду с расширением традиционных каналов продаж GiLTEX продолжает развивать инновационные каналы продаж. В настоящее время, помимо офлайн-продаж, в интернет-магазине store.giltex.az покупатели могут также приобрести качественную хлопковую текстильную продукцию GiLTEX, хорошо известную в стране и за рубежом.

По случаю открытия нового магазина покупателям до 20 апреля 2021 года будут представлены различные подарки и скидки. GiLTEX готов приветствовать своих клиентов по новому адресу!

О компании

ООО "Текстильный Парк Гилан" является единственным предприятием, построенным по системе вертикальной интеграции во всем Южно-Кавказском регионе. Предприятие полностью охватывает технологическую последовательность производства текстиля и состоит из прядильной фабрики, двух вязальных фабрик, двух красильных фабрик, швейной фабрики и фабрики по пошиву медицинских масок. В настоящее время, используя в качестве основного сырья азербайджанское хлопковое волокно, "ТЕКСТИЛЬНЫЙ ПАРК ГИЛАН" производит пряжу, различные виды ткани, постельные принадлежности, вязаные изделия, полотенца, плетеные изделия, одеяла, подушки, а также специальную огнеупорную и водонепроницаемую одежду, униформу различного назначения, военную и больничную одежду, халаты и т.д. Для получения дополнительной информации вы можете посетить веб-сайт компании www.giltex.az или официальные страницы компании в социальных сетях.