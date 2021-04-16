Более 100 тыс. доз вакцины "Спутник V" будут поставлены в Баку в ближайшее время - Матвиенко

БАКУ/Trend/ - Более 100 тыс. доз вакцины "Спутник V" будут поставлены в Баку в ближайшее время, рассматривается вопрос о производстве российских вакцин от коронавируса в Азербайджане.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказала в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со спикером Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой на полях весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ.

"Знаю, что достигнута договоренность о поставке в апреле-мае более 100 тыс. доз вакцины "Спутник V", потому что мы хорошо понимаем, что единственный способ реально остановить пандемию - это массовая вакцинация", - сказала она.

"Готовы не только поставлять вакцины, но и рассматривается вопрос, насколько я знаю, производства в Азербайджане этих вакцин, что позволит ускорить массовую вакцинацию и, возможно, экспортировать вакцины и в другие страны, тем самым поддерживая общий настрой на всеобщую вакцинацию", - добавила спикер Совфеда.