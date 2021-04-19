Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки граждане получили 19 доз вакцины от коронавируса, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
Из этого количества 16 доз граждане получили в рамках первого этапа вакцинации, а в рамках второго были привиты три человека.
На сегодня в стране граждане получили в целом 1 337 380 доз вакцины от COVID-19. Первую дозу получили 889 232 человека, вторую - 448 148.
Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане стартовал 18 января.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
В соответствии с международным правом Армения обязана передать Азербайджану карты минных полей - Мэтью Брайза (ВИДЕО)
Лента новостей
Вакцинация предупреждает тяжелые формы коронавирусной болезни и снижает смертность от нее - азербайджанский депутат
В парке культуры и отдыха имени Низами в Баку будут проведены работы по благоустройству - распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с рациональным использованием водных ресурсов освобожденных территорий
В Азербайджане создана Рабочая группа по подготовке концепции "Умный город" и "Умное село" - Распоряжение
Создано юрлицо публичного права "Агентство государственной поддержки неправительственным организациям Азербайджана" - Указ
Армяне установили мины таким образом, что азербайджанские саперы время от времени подрываются и получают тяжелые ранения - Trend TV
Ассоциация Русской молодёжи Азербайджана определила лучших чтецов по случаю Года Низами Гянджеви (ФОТО)