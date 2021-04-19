БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки граждане получили 19 доз вакцины от коронавируса, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Из этого количества 16 доз граждане получили в рамках первого этапа вакцинации, а в рамках второго были привиты три человека.

На сегодня в стране граждане получили в целом 1 337 380 доз вакцины от COVID-19. Первую дозу получили 889 232 человека, вторую - 448 148.

Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане стартовал 18 января.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)