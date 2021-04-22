Пациенты с бессимптомной формой COVID-19 должны находиться под наблюдением врача - Азгосмедуниверситет

БАКУ /Trend/ - Пациенты с бессимптомной формой COVID-19 должны находиться под наблюдением врача. Граждане, чей тест на коронавирус оказался положительным, должны самоизолироваться дома на две недели.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал сотрудник кафедры инфекционных болезней Азербайджанского медицинского университета, доктор философии по медицине Вугар Джавадзаде.

По его словам, таким образом бессимптомные носители COVID-19 не смогут инфицировать окружающих.

"Пациенты с бессимптомной формой коронавирусной болезни должны находиться дома под наблюдением врача. Лицам, у которых не наблюдаются клинические проявления COVID-19, лечение не назначается.

К каждому пациенту нужен индивидуальный подход. Необходимо учитывать возраст больного, сопутствующие заболевания, тяжесть болезни и другие аспекты. Продолжительность лечения может варьироваться в зависимости от состояния пациента, а также сопутствующих заболеваний. Средняя продолжительность лечения составляет две недели. У пациентов с обострением этот период может быть увеличен", - сказал Джавадзаде.

По словам врача, гражданам с легкой формой COVID-19 можно назначать поливитамины, которые необходимо принимать 10-14 дней.

"Люди, у которых заболевание протекает без осложнений, должны пить много жидкости в течение дня и употреблять продукты, богатые витаминами и белками.

Тяжелобольные пациенты нуждаются в постоянном врачебном наблюдении, лабораторных исследованиях и кислороде, поэтому они должны находиться в стационаре.

Если в доме есть человек, инфицированный COVID-19, то его следует поместить в отдельную комнату, чтобы защитить других членов семьи. Необходимо избегать контактов с инфицированным и часто проветривать помещение", - сказал Джавадзаде.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)