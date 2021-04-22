Ректор: «Дистанционное образование создало серьезные вызовы с точки зрения развития университетов»

Общество 22 апреля 2021 18:15 (UTC+04:00)
Ректор: «Дистанционное образование создало серьезные вызовы с точки зрения развития университетов»

Ректор Азербайджанского государственного экономического университета, профессор Адалат Мурадов, выступивший на мероприятии на тему «Высшее образование и исследования в период Пост-COVİD», рассказал о важных вопросах, касающихся будущего высшего образования.

В своем выступлении ректор поделился взглядами по проблемам, с которыми столкнулось традиционное высшее образование, и основных контуров высшего образования в постпандемический период:

«Есть одно требование, принятое всеми до пандемии и еще больше усилившееся в период пандемии: «Образование однозначно должно измениться». Это, в первую очередь, связано с развитием новых технологий, глобализацией и цифровизацией. Требуемые знания и навыки стремительно меняются, идет цифровизация экономики, цифровизация общества и даже цифровизация государственного управления. Может ли в таких условиях образование оставаться аналоговым образованием? Может. Однако в этом случае образование и экономика, образование и общество и др. будут развиваться бессвязно, что приведет к краху образования. То есть образование должно цифровизироваться, должно быть обеспечено дистанционное образование. Применение новых технологий в образовании, как и во всех сферах неизбежно. Применение дистанционного обучения не должно превращаться в предмет для обсуждения. Мы должны задуматься о качестве дистанционного образования».

«Сейчас самой серьезной проблемой является изменить отношение общества к позиции «Если дистанционное, значит некчественное».

«Отметив, что дистанционное обучение, которое началось применяться во время пандемии, создало негативное общественное мнение об образовании, ректор подчеркнул, что сейчас самой серьезной проблемой является изменение сформировавшегося в обществе мнения «Если дистанционное, значит некачественное»: «Сегодня дистанционное образование нужно воспринимать как неизбежный шаг с точки зрения решения кризиса, исходящего от пандемии. Это является также безальтернативным подходом с позиций обеспечения устойчивости образования. При таком обучении не уменьшился труд преподавателей, напротив значительно увеличился. Повысилось психологическое напряжение преподавателей, а также учащихся. Формирование у преподавателей и учащихся в течение короткого времени навыков пользования новыми технологическими инструментами и средствами стало дополнительным источником напряженности.

Предполагаемая дешевизна этой формы обучения также была необоснованным подходом. Переход к дистанционному обучению значило, что традиционное образование, столкнувшись с кризисом, не смогло выполнить свою функцию. Это также означало, что традиционное образование исчерпало свой потенциал развития. Этот кризис не является кризисом дистанционного образования, напротив, дистанционное образование стало применяться как решение проблемы, с которой столкнулось традиционное образование и не смогло ее решить.

...Анализ реальной ситуации в сфере образования показывает, что традиционное образование уже не может выполнить свою функцию. Новое образование альтернативное традиционному образованию пока невозможно. Это вторая очень серьезная и новая проблема, стоящая перед образованием.

Если преподаватель рассказывает камере, то, что рассказывал аудитории в традиционном образовании, это не превращается в дистанционное обучение. Считаем, что это третья очень серьезная и новая проблема».

«Дистанционное образование с точки зрения развития университетов создало серьезный вызов»

«Дистанционное образование новая и отличная от других форма обучения. Это не очная и не заочная форма обучения. Поэтому сравнивать дистанционное обучение с очным неправильно. Можно с полной уверенностью сказать, что если поискать качества, присущие дистанционному обучению в традиционном обучении, то в сравнении с дистанционным традиционное обучение имеет много недостатков.

... Мы говорим об университете три точки нуль. То есть образование, исследования, предпринимательская деятельность являются моделью, на которую нацелены университеты. Дистанционное обучение, являясь значительным с точки зрения развития образования, создало серьезные вызовы с позиций развития университетов. Дистанционное обучение, в первую очередь, показало, что в университетах научное исследование перешло на задний план.

Считаем, что университетская модель адекватных исследований и предпринимательства дистанционного образования является четвертой, самой серьезной проблемой, которую предстоит решить в постпандемический период.

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