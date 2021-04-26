Подарочная кампания от aptekonline.az

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Информация о товарах:

Epigen İntim gel Single Dose

Состав:

Глицирризиновая кислота, молочная кислота, гиалуроновая кислота

Инструкция по применению:

-В случаях, когда интимная зона сопровождается сухостью

-Дискомфорт, микротравмы и микротрещины в интимной зоне

-Для улучшения прохождения и облегчения скольжения при интимном близости

-При приеме оральных контрацептивов

Способ применения:

Перед применением рекомендуется хорошо вымыть руки с мылом.

Откройте защитный колпачок тюбика (гель следует использовать как можно скорее после открытия колпачка).

Сидя или лежа на спине, согнув ноги в коленях, полностью введите тонкую часть трубки в матку и выдавите гель внутрь трубки, нажав на трубку 2–3 раза.

Каждая трубка предназначена для одноразового использования.

После использования выбросьте трубку в мусорное ведро.

Рекомендуется использовать на ночь перед сном или по мере необходимости, а также перед половым актом.

Это не лекарство. Это средство гигиены.

Форма выпуска: туба 5 мл, Ns 5

Epigen İntim gel Single Dose N5

https://aptekonline.az/product/EPIGEN-SINGLE-DOSE-5ml-N5

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Epigen İntim gel Single Dose N5

https://aptekonline.az/product/EPIGEN-SINGLE-DOSE-5ml-N5

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