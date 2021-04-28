До оккупации площадь лесного фонда в Ходжавенде составляла более 22 тыс. га - минэкологии

ХОДЖАВЕНД /Trend/ - До оккупации общая площадь лесного фонда в Ходжавендском районе составляла 22 428 гектаров.

Об этом сказал журналистам замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов, сообщает в среду корреспондент Trend.

Замминистра отметил, что по своему биоразнообразию Ходжавендский район - один из интереснейших в Карабахе: «На период до оккупации на территории района было 12 реликтовых деревьев – семь восточных платанов и пять дзелькв со статусом природного памятника, два геологических и палеонтологических памятника (Азыхская и Тагларская пещеры) и особо ценный лесной участок с деревьями дзельквы. Азыхский геологический и палеонтологический памятник, находящийся в 15 км от поселка Гадрут, был открыт в 1960 году, а в 1982 году - зарегистрирован как природный памятник. Снимки со спутника свидетельствуют о том, что за период оккупации в районе были уничтожены 3537,4 гектара лесной территории».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)