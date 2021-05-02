БАКУ /Trend/ - Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, согласно информации на 12:00 второго мая, на территории страны сохраняется нестабильная погода, местами наблюдались грозы, временами шли дожди, в северных и западных районах – интенсивные, в Шахдаге выпал снег. Высота снежного покрова в Шахдаге составила 1 см.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 2–4 мм; в Нахчыванской АР – 6–13 мм, Нахчыване – 42 мм (106 процентов от месячной нормы), Шаруре – 20 мм (44 процента от месячной нормы); на Малом Кавказе – 3–16 мм, в Гёйгёле – 42 мм (39 процентов от месячной нормы); на Большом Кавказе – 1–14 мм, в Загатале – 26 мм (21 процент от месячной нормы), Гусаре – 23 мм (42 процента от месячной нормы); Гянджа – Газахе – 7–9 мм; в Центральном Аране – 1–9 мм; в Ленкорань – Астаре – 1–6 мм.

Из-за проливных дождей уровень воды в реках страны повысился. Так, 2 мая уровень воды в Гошгарчае (Малый Кавказ) повысился на 47 см, Курекчае – на 25 см, Асрикчае – на 23 см, Заямчае – на 17 см, Гянджачае – на 13 см, Ахынчачае – на 12 см. Увеличение уровня воды на 2 см наблюдалось и в протекающих по территории Большого Кавказа реках Валвалачай, Гильгильчай, Хармидорчай и на 1 см в Гудиялчае.

Кроме того, 2 мая уровень воды в пункте Гывраг реки Араз (Нахчыванская АР) повысился на 40 см, Кур-Гырагкесемене – на 18 см, Ганых-Джалайире – на 17 см; а в реке Кура: в пункте Сурра повысился на 3 см, Ширване – на 2 см, пос. Банка – не изменился.

(Редактор: Надир Насиров)