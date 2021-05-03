Одна из актуальных проблем: Диспепсия

Ключевые слова: расстройство желудка, диспепсия, пищеварительные ферменты, фермент, питание, вздутие живота, тяжесть в животе, отрыжка, изжога.

На сегодняшний день одна из самых распространенных жалоб - несварение желудка или диспепсия. В современном мире все больше людей страдают из-за стресса и недоедания желудочно-кишечными проблемами. Признаки нарушения пищеварения в той или иной степени наблюдаются почти у четверти населения земного шара. От 20 до 40% всех пациентов, попавших наприем к гастроэнтерологу, жалуются на симптомы диспепсии. В 60-70% всех случаев диспепсия является функциональной, то есть причину неприятных симптомов установить невозможно. Остальные случаи диспепсии могут быть как следствием других заболеваний пищеварительной системы, так и болезнями других органов и систем, приемам некоторых лекарств.

Каковы основные причины несварения желудка? Переедание: употребление большого количества еды за один прием приводит к появлению тяжести, боли и вздутия живота; низкое содержание в рационе растительной клетчатки; спешка во время приема пищи: плохо пережеванная пища недостаточно размачивается слюной, а крупные кусочки еды, попадая в желудок, затрудняют пищеварение; постоянные стрессы и психоэмоциональные перегрузки, которые могут запускать патологические процессы во внутренних органах и системах и снижать иммунитет; наличие хронических или язвенных заболеваний ЖКТ: панкреатита, холецистита, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки.

Особое место в списке болезней занимает хронический гастрит – один из самых распространенных заболеваний в гастроэнтерологии. По статистике хронический гастрит занимает 85% среди общей массы всех диагностируемых заболеваний желудка. Иногда даже такие факторы, как смена климата могут спровоцировать сбои в работе пищеварения. Резкие перемены в окружающей обстановке, употребление новых непривычных блюд — частая причина неприятных ощущений несварения. Независимо от перечисленных причин у всех пациентов развивается ферментативная диспепсия.

Ферментативная диспепсия вызывается недостатком выработки ферментов в том или ином отделе желудочно-кишечного тракта. Гастрогенный тип подразумевает дефицит выработки ферментов в желудке, панкреатогенный — в поджелудочной железе, энтерогенный — в кишечнике, гепатогенная диспепсия означает недостаточную продукцию желчи в печени, ее застой в желчном пузыре.

Симптомы несварения желудка: Основные симптомы несварения желудка: чувство дискомфорта, боль в верхней части живота; изжога, появление отрыжки после еды; чувство переполнения желудка, метеоризм; тошнота, потеря аппетита, запор или диарея.

Диагностика диспепсии: При жалобах на несварение желудка нужно обращаться к гастроэнтерологу или терапевту. В целях диагностики проблем с перевариванием пищи доктор дает направление на обследование: фиброгастродуоденоскопию; УЗИ органов ЖКТ; тест на H. рylori; интрагастральную рН-метрию; анализы крови и кала; исследование гастродуоденальной моторики.

Что делать, чтобы предотвратить расстройство желудка? Необходимо соблюдать здоровую диету. Ешьте 3-4 раза в день, последний прием пищи должен быть не менее 4 часов перед сном, сразу после приема пищи, не пить жидкости - воду, чай, отказаться от жесткой и сухой пищи, уменьшить потребление мучного, нужно принимать не реже одного раза в день жидкую пищу, состав пищи должна быть сбалансированный по белкам, жирам и углеводам, употреблять овощи и фрукты в достаточном количестве (лучше в сыром или запеченном виде), исключить фастфуд и т. д., также cледует ограничить употребление газированной воды; избавиться от вредных привычек (частое употребление алкоголя, еда всухомятку, приемы пищи на ходу, ночное переедание, отсутствие завтрака). Выработать адекватную реакцию на стресс, восстановить психоэмоциональное состояние за счет самомотивации, а при необходимости - обратиться к специалисту (несварение желудка часто связано с негативными эмоциями, нервным перенапряжением). Среди мер профилактики диспепсии также находятся полноценный отдых, здоровый сон, достаточная физическая активность.

Лечение несварения желудка: Больным с диспепсией рекомендован индивидуальный диетический режим питания. В острой фазе несварения желудка показано голодание 1-2 дня, затем необходимо соблюдать лечебную диету. Необходимо исключить или сократить в рационе индивидуально непереносимые продукты. При несварении желудка рекомендуется прекратить курить и принимать алкоголь. Лечебная гимнастика для улучшения моторики ЖКТ, массаж живота.

При диспепсии назначают соответствующие лекарства для лечения ферментной недостаточности и жалоб пациента:

Прокинетики - средства для нормализации моторной функции ЖКТ

Антибиотики - для эрадикационной терапии в борьбе с H. рylori

Антациды и ингибиторы протонной помпы - нейтрализуют повышенную секрецию соляной кислоты в желудке.

Пищеварительные ферменты - для преодоления ферментной недостаточности.

Следует отметить, что если не восстановить дефицит пищеварительных ферментов, диспепсия и другие жалобы полностью не исчезнут. Для преодоления ферментной недостаточности, ваш врач назначит вам нужный по составу пищеварительные ферменты.

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