В рамках конкурса «Восхождение» организован вебинар с презентацией вице-президента ВР (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Рабочая группа конкурса «Восхождение» четвертого мая провела очередной вебинар, на котором с презентацией на тему «Применение изменений» выступил вице-президент ВР по вопросам внешних связей и коммуникаций на Ближнем Востоке и в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

Как сообщает во вторник Trend, он поздравил полуфиналистов и пожелал им успехов. Вице-президент ВР выразил уверенность в том, что конкурс будет успешным с точки зрения создания новых возможностей в жизни участников.

Бахтияр Асланбейли рассказал об эффективном управлении и лидерстве в период изменений, возможных эмоциях и реакциях на изменения, динамике переходного процесса и лидерском поведении в этом процессе. Презентовав сводку передового опыта в этой сфере, он отметил, что необходимость адаптироваться к новой среде и другой ситуации во время изменения может вызвать определенную индивидуальную эмоциональную реакцию и сопротивление изменениям в команде. Подчеркнув важность правильного общения и осведомленности об изменениях на данном этапе, Асланбейли предоставил информацию о различных этапах переходного процесса и рассказал о рекомендуемых моделях поведения руководителей для каждого этапа.

В ходе вебинара, прошедшего в формате обсуждений, вице-президент ВР ответил на вопросы участников.

Отметим, что вебинар был предназначен для кандидатов, принявших участие в очном туре конкурса, и проводился в закрытых условиях.

Рабочая группа конкурса «Восхождение» регулярно проводит вебинары с участием управленцев. В настоящее время очный тур конкурса завершился, и по его результатам 309 кандидатов получили право участвовать в следующем полуфинальном этапе.

Конкурс «Восхождение» был учрежден Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года с целью выявления и поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами для обеспечения создания банка кадровых резервов в стране.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)