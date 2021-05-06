Применяемые в Азербайджане вакцины от COVID-19 безопасны и эффективны - минздрав
БАКУ /Trend/ - Все вакцины от COVID-19, применяемые сегодня в Азербайджане, безопасны и эффективны.
Об этом сказал первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает в четверг Trend.
По его словам, 600 тысяч человек в Азербайджане уже получили вторую дозу вакцины.
"Заболеваемость среди граждан, получивших обе дозы вакцины, очень низкая, а заразившиеся коронавирусом были защищены от острой формы болезни", - сказал Мусаев.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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