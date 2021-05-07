В Азербайджане не выявлен "индийский" штамм COVID-19 – TƏBİB

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не выявлен "индийский" штамм COVID-19.

Об этом в пятницу сообщили в Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) в ответ на запрос Trend.

"Нет никаких данных о наличии в стране "индийского" штамма коронавируса. Общественность будет проинформирована в случае появления какой-либо информации", - сказали в TƏBİB.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)