С Зохрой Агамировой у нас очень хорошие дружеские отношения – итальянская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Итальянская спортсменка Александра Аджурджукулезе осталась довольна своим выступлением в ходе перового дня Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, сообщаетTrend.

"Сегодня, к счастью, у меня все получилось хорошо. Я осталась довольна своими выступлениями в двух программах. Была одна ошибка с мячом, а вот в упражнении с обручем, хоть и прошло без потерь, но я знаю, что это был не тот максимум, на который я способна", – отметила она.

Аджурджукулезе, которая не раз принимала участие в соревнованиях, организованных в Национальной арене гимнастики, подчеркнула, что чувствует себя здесь как дома.

"В тренировочном зале много ковров, а соревновательный зал такой большой и красивый, и я чувствую себя здесь комфортно, как дома. Как всегда, в Баку замечательная организация и условия. Я не первый раз выступаю в Баку, знакома с азербайджанскими гимнастками и тренерами. С Зохрой Агамировой у нас очень хорошие дружеские отношения", – сказала Аджурджукулезе.

Итальянская гимнастка отметила, что в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, соревнования проходят без зрителей, поддержки которых спортсменкам недостает.

"Из-за ограничений невозможно было пригласить зрителей и фан-группы понаблюдать воочию за соревнованиями. Азербайджанские болельщики всегда очень активные, конечно, их поддержки сегодня недостает. Но все это делается для безопасности и защиты здоровья зрителей и спортсменов", – добавила она.

Напомним, что пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике. Сегодня проходят квалификационные соревнования в индивидуальной программе – грации демонстрируют упражнения с обручем и мячом. В 18:15 начнется квалификация команд в групповых упражнениях – будет представлена программа с пятью мячами. По итогам квалификации определятся финалисты.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7–9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В Кубке мира в Баку принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран мира. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

По традиции гимнастке и команде, набравшим на соревнованиях наибольшее количество баллов за исполнение, будет вручен Кубок AGFTrophy.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.

(Автор:Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)