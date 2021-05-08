Кубок мира в Баку стал для меня одним из любимых соревнований – азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова

БАКУ /Trend/ - Текущий Кубок мира по художественной гимнастике в Баку стал для меня одним из любимых соревнований, и я счастлива, что соревнования состоялись, сказала Trend азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова.

«Кубок мира в Баку – это мои первые соревнования в 2021 году. Думаю, выступила неплохо, хотя могла бы и лучше. Допустила ошибки, над которыми буду в дальнейшем работать. Подготовка к Кубку была нелегкой, у нас проходили интенсивные тренировки. После чемпионата Европы в мою программу были внесены некоторые изменения, она была усложнена, но такой она мне нравится больше», – отметила спортсменка.

Зохра Агамирова подчеркнула, что во время выступления ей недостает поддержки зрительской аудитории.

«Когда зрители на трибунах подбадривают, поддерживают меня – выступать намного легче. Но сейчас, с учетом сложившейся ситуации, стараюсь не обращать на это внимание и больше концентрироваться на своем выступлении. Знаю, что наши зрители, даже если они не в зале, все равно за нас переживают и ждут хороших результатов», – добавила она.

В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку проходит второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике. В индивидуальной программе грации демонстрируют упражнения с булавами и лентой. Также состоится квалификация в групповых упражнениях команд, которые представят программу с тремя обручами и двумя парами булав. По итогам квалификации определятся финалисты.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7–9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В нем принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)