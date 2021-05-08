Сегодня Шуша свободна и больше не расстанется с нами – житель Шуши

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня я всегда вспоминал 8 мая как позорное пятно, но сегодня все совсем иначе, сегодня Шуша свободна.

Об этом сказал Trend житель Шуши Кязым Алескеров. По его словам, Шуша вернулась к своим законным хозяевам и больше никогда не покинет их: «Я очень хорошо помню оккупацию Шуши, потому что я тоже участник Первой Карабахской войны. Я был в батальоне самообороны Национального героя Рамиза Гамбарова, воевать пошел добровольно. Всегда вспоминал эту историю как позорное пятно. Каждый год 8 мая эти события вновь проходили перед моими глазами. В этом году все по-другому, на этот раз каждый из нас счастлив, ведь Шуша свободна.

В то время, когда была оккупирована Шуша, наша армия была слабой, мы не были едины как нация, были уязвимые места. А теперь весь Азербайджан сплотился вокруг Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и нашей могучей армии и освободил наши земли, сражаясь до последнего вздоха. Очень счастлив, что дожил до этого дня. И не только я – счастливы все, у кого в жилах течет азербайджанская кровь и чье сердце бьется вместе с Азербайджаном», – сказал Алескеров.

Он добавил, что услышав 8 ноября весть об освобождении Шуши, закричал от радости: «На мой крик прибежали соседи, испугавшись, что вдруг что-то стряслось. Потому что я пообещал себе, что когда освободят Шушу, я буду кричать и радоваться...

Это Великая Победа, некоторые могут не понять, но мы, как небольшое государство, показали свою силу большим странам. Теперь все знают, на что способен Азербайджан!»

В конце Алескеров отметил, что увидеть Шушу свободной было его давней мечтой.

«Эта мечта сбылась. Хочу поскорее вернуться на освобожденные земли и жить в Шуше до последнего вздоха», – сказал он.

(Редактор: Надир Насиров)