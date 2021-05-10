В Азербайджане выявлен 371 новый случай заражения COVID-19, выздоровели 892 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки 371 новый случай заражения COVID-19, выздоровели 892 человека, скончались - 18, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлено 327 987 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 307 011 человек вылечились, 4 698 - скончались, число активных больных составляет 15 378.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 946 теста, а в целом за все время пандемии – 3 337 931.