Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинировано 18 339 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3783 человека, вторую – 14 556 человек.
Общее количество введенных доз вакцины в стране составило 1 705 906. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 009 487 человек, вторую – 696 419 человек.
Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.
(Текст: Турал Гараджаев.)
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является уникальным пространством, где существуют межрелигиозное согласие и сотрудничество
Международный фестиваль "Звучит Москва" – Азербайджанский хормейстер вместе с зарубежными коллегами выбрал лучшие вокальные коллективы
Министр обороны Азербайджана посетил подразделения, дислоцирующиеся на освобожденных территориях (ФОТО)
Воспитанники Айбениз Гашимовой признаны лучшими в American Edition - организаторы из США, Великобритании, Италии (ФОТО)
Россия высоко оценивает работу трехсторонней группы в составе вице-премьеров трех стран – Сергей Лавров
Очередная жертва минного террора: не отправляйтесь на эти территории без разрешения – репортаж Trend TV
Северная Македония является для Грузии вдохновляющим примером с точки зрения успешной интеграции в НАТО - Зурабишвили
Буквально на днях пришла в Азербайджан первая партия вакцины «Спутник V». В этом месяце ожидаются еще более значительные партии - Лавров
Президент Ильхам Алиев: По окончании военных действий нами были переданы все военнопленные, которые находились у нас по итогам войны
Президент Ильхам Алиев: Заявления, попахивающие реваншизмом, очень опасны, и в первую очередь для армянской стороны
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан проявляет добрую волю в вопросах, связанных с гуманитарной проблематикой
Президент Ильхам Алиев: Постконфликтная ситуация диктует необходимость более тесных контактов на всех уровнях
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан рассчитывает и дальше во взаимодействии с Россией - нашим стратегическим партнером - активно вести работу по нормализации ситуации в регионе
Президент Ильхам Алиев: Российские железные дороги владеют всеми железными дорогами Армении. Поэтому мы больше обсуждаем данный вопрос с российской стороной
Президент Ильхам Алиев: Политическая мудрость великого лидера Гейдара Алиева разрушила все планы армян и тандема НФА-Мусават
Президент Ильхам Алиев: Находившийся в то время у власти тандем НФА-Мусават мобилизовал все возможности для того, чтобы сместить Гейдара Алиева в Нахчыване
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев резко раскритиковал заявления МИД Канады и Франции: Идите и занимайтесь своими делами
Президент Ильхам Алиев: Военная техника, находящаяся сегодня на вооружении нахчыванской армии, возможно, превосходит технику, имеющуюся в некоторых передовых странах
Президент Ильхам Алиев: На территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах