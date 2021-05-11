БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинировано 18 339 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3783 человека, вторую – 14 556 человек.

Общее количество введенных доз вакцины в стране составило 1 705 906. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 009 487 человек, вторую – 696 419 человек.

Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.

(Текст: Турал Гараджаев.)