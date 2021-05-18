В Верховный суд Нахчыванской АР предложено назначение новых судей
БАКУ /Trend/ - В Верховный суд Нахчыванской АР предложено назначение новых судей.
Это предложение отражено в документе "О назначении судей в Верховный суд Нахчыванской АР", сообщает во вторник Trend.
Согласно документу, кандидатами на должности судей выдвинуты Аллахвердиев Али Керим оглу, Куимова Вера Геннадьевна и Гурбанов Юсифали Сулейман оглу.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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