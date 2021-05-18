Азербайджан ввел временный запрет на импорт продукции птицеводства из ряда стран

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ввел временный запрет на импорт всех видов живой птицы, мяса птицы и куриных яиц из ряда стран, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности.

По информации Всемирной организации по охране здоровья животных, в ряде административно-территориальных единиц Румынии, Дании и ЮАР зафиксирован высокопатогенный птичий грипп, говорится в сообщении агентства.

Для защиты от инфекционных болезней в Азербайджане введен временный запрет на импорт всех видов живой птицы, мяса птицы и куриных яиц из этих стран.

С целью усиления контрольных мер направлено обращение в Государственный таможенный комитет Азербайджана о принятии соответствующих мер в связи с транспортными средствами, въезжающими из этих стран или проезжающими транзитом через территорию Азербайджана, отмечается в сообщении.

(Текст: Кямаля Седова. Редактор: Константин Шапиро)