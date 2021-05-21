В Азербайджане могут объединить 2 заповедника на освобожденных территориях - минэкологии

БАКУ /Trend/ - Заповедники "Баситчай" и "Аразбою", расположенные на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана, могут быть объединены.

Об этом сказал в пятницу Trend начальник Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Фирудин Алиев.

Он отметил, что продолжаются работы по определению границ заповедников на освобожденных землях.

"На территориях, очищенных от мин и неразорвавшихся боеприпасов, уже проделана определенная работа. В планах - объединение близко расположенных заповедников "Баситчай и "Аразбою". Но пока в связи с этим реальных шагов не предпринято. Главный вопрос - это создание на освобожденных территориях национальных парков, природоохранных зон, чтобы граждане могли посетить эти земли", - сказал Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)