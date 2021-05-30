БТА обратилось к гражданам по поводу изменения схемы движения автобусов

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы-1 движение на улицах, где проходит «Бакинское городское кольцо», и в его окрестностях будет приостановлено с 13:00 31 мая до 06:00 8 июня.

Как сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, чтобы обеспечить доступ населения к общественному транспорту в период ограничения, схема движения маршрутов, которые проходят через треки и прилегающие к ним улицы, временно изменена.

В агентстве рекомендуют не добираться до центра города на личном транспорте без крайней необходимости и отдавать предпочтение общественному транспорту.

«Это важно с точки зрения беспрепятственного движения транспортных средств по дорогам, особенно автобусов на регулярных и скоростных линиях, и во избежание ненужных заторов.

Напоминая о возобновлении пассажироперевозок в Бакинском метрополитене с 6 часов утра 31 мая, отметим, что это важный фактор в плане увеличения возможностей общественного транспорта.

Еще раз благодарим граждан за проявленное понимание и поддержку для успешного проведения таких престижных спортивных мероприятий», – сообщили в БТА.

(Редактор: Надир Насиров)