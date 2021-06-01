Минтруда Азербайджана усиливает защиту прав граждан с инвалидностью
БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана в целях более полного обеспечения прав лиц с инвалидностью подготовило новый законопроект "О внесении изменений в закон "О правах лиц с инвалидностью", сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.
Законопроект уже представлен в Милли Меджлис (парламент).
Согласно документу, при повторном назначении инвалидности в течение шести месяцев после истечения ее срока, она будет оформлена на дату окончания срока ранее назначенной инвалидности. За этот период гражданину также будут производиться социальные выплаты.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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