Минтруда Азербайджана усиливает защиту прав граждан с инвалидностью

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана в целях более полного обеспечения прав лиц с инвалидностью подготовило новый законопроект "О внесении изменений в закон "О правах лиц с инвалидностью", сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.

Законопроект уже представлен в Милли Меджлис (парламент).

Согласно документу, при повторном назначении инвалидности в течение шести месяцев после истечения ее срока, она будет оформлена на дату окончания срока ранее назначенной инвалидности. За этот период гражданину также будут производиться социальные выплаты.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)