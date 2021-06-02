В Азербайджане у пассажиров внутренних авиарейсов не будут требовать ПЦР-тест на COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане у пассажиров внутренних авиарейсов не будут требовать ПЦР-тест на наличие коронавируса, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин.

Правительство внесло изменения во "Временные правила по организации полетов и пассажироперевозок воздушным транспортом в Азербайджане в период пандемии коронавируса (COVID-19)".

В соответствии с поправками, у пассажиров, прибывших внутренними авиарейсами в Международный аэропорт Гейдар Алиев, медперсонал будет брать мазок для проведения ПЦР-теста на наличие COVID-19.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)