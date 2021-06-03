БАКУ /Trend/ - Начался набор волонтеров для работы в Бакинском зоопарке, в котором по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой проводятся работы по восстановлению и реконструкции, сообщает в четверг Trend со ссылкой на IDEA.

Для волонтерской деятельности могут обращаться лица в возрасте 18-29 лет, независимо от уровня образования.

До 20 июня они могут отправить свои CV на [email protected]

Контактный номер для получения дополнительной информации: (012) 497 63 16.

Волонтеры будут информировать посетителей зоопарка о маршрутах, контролировать соблюдение правил безопасности, организовывать мероприятия и т.д.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)