Аккредитованные на ЕВРО-2020 лица будут пользоваться бесплатным проездом – Бакметрополитен

БАКУ /Trend/ - Все лица, аккредитованные для участия в играх чемпионата Европы по футболу, которые будут проходить в Баку, смогут пользоваться бесплатным проездом в метро.

Об этом в пятницу сказал журналистам ЗАО «Бакинский метрополитен» глава пресс-службы Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что в связи с этим достигнута договоренность между Организационным комитетом чемпионата Европы и Бакинским метрополитеном, согласно которой прошедшие аккредитацию участники и болельщики смогут бесплатно пользоваться метро.

Отметим, что Бакинский олимпийский стадион примет четыре матча чемпионата Европы 2020 года по футболу. Три из них – это матчи группы А: Швейцария – Уэльс (12 июня), Турция – Уэльс (16 июня) и Швейцария – Турция (20 июня).

Четвертьфинал ЕВРО-2020 будет проведен в Баку 3 июля, в 18:00 по местному времени.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)