Институт биофизики АН Азербайджана будет готовить докторантов

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана внес изменение в список вузов, научных учреждений и организаций, при которых созданы докторантуры, сообщает в субботу Trend со ссылкой на правительство.

Так, при Институте биофизики АН Азербайджана будет создана докторантура по подготовке докторов наук по специальностям: биофизика (биология, медицина, физика, техника), биохимия (биология, химия, медицина, техника, аграрные науки), математическая биология, биоинформатика (биология, математика).

В настоящее время в Институте биофизики работают два член-корреспондента, четыре доктора наук и шесть докторов по философии.

Подготовка высокоспециализированных кадров по магистерской ступени, а также докторов наук и докторов по философии началась в институте в 2017 году. Но поскольку при институте не было докторантуры, то высококвалифицированных кадров готовили в других научных учреждениях АН и республики на основании заказов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)