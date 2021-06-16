Фонд Гейдара Алиева представил сборник "Культурное наследие Карабаха" (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 16:20)

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева подготовил сборник "Культурное наследие Карабаха", сообщает в среду Trend.

Сборник состоит из пяти изданий, посвященных литературе, музыке, искусству архитектуры, народным ремеслам и ковроткачеству.

Издание «Народные ремесла» рассказывает о народных ремеслах, которые занимают одно из важных мест в богатом творчестве азербайджанского народа и связаны с его жизнью и бытом. Этот вид искусства с самых древних времен и по сегодняшний день охватывает большую сферу, начиная от одежды азербайджанского народа до различных хозяйственных изделий и украшений. Представленные в издании материалы свидетельствуют о том, что в Карабахе, являющемся неразрывной частью Азербайджана, широко распространены и прошли путь развития многие виды искусства, в том числе резьба по дереву, камню, сапожное дело, шелководство, художественная вышивка, красильное дело, прядение хлопкового волокна, кожевенное дело, гончарное дело, столярное дело, рогожное искусство, ковроткачество.

Фото и материалы о музыкальном наследии Карабахского региона, обладающего многовековой культурой и составляющего важную часть культурного богатства азербайджанского народа, собраны во второй части сборника «Музыка».

Карабах, выделяющийся уникальными культурными и нематериальными культурными памятниками, считается колыбелью азербайджанской музыки. Созданное в XVIII веке Карабахское ханство придало сильный импульс развитию азербайджанской литературы и искусства, в частности музыкального. В части сборника, относящегося к музыкальному наследию Карабаха, представлена информация о том, что музыканты Карабаха сыграли исключительную роль в сложных культурно-исторических процессах, происходящих в XIX-XX веках, развитии культурной среды региона и формировании диалога между музыкой Запада и Востока. В издании представлены информация и фотографии об ашугском искусстве, мугаме, композиторской и вокальной школе Карабаха.

В третьей части сборника «Литература» вниманию читателей представлена информация о творчестве азербайджанского народа в Карабахе, культурных ценностях, составляющих часть древней и богатой культуры, образцы словесного творчества.

Тема Карабаха занимает важное место в письменной литературе Азербайджана. В этой части сборника представлена информация и фотографии о поэтах и писателях Карабаха.

В четвертой части сборника собрана информация о форме архитектурных памятников, существующих на территории Азербайджана, их богатстве с типологической и конструктивной точки зрения. В этой части сборника «Культурное наследие Карабаха» вниманию читателей представлены информация, фотографии и графические изображения образцов архитектуры, которые создавались по велению времени.

С древних времен благоприятные климатические условия Азербайджана создали возможность для занятия на его территории ковроткачеством. Карабахские ковры занимают особое место среди азербайджанских ковров. В части «Ковроткачество» рассказывается об истории возникновения ковроткачества, его технике, характерных особенностях ковров Карабахской группы, а также о том, что создаваемые в этом регионе ковры славятся во всем мире.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)