Сегодня в Азербайджане проводятся вступительные экзамены в резидентуру, государственную службу и докторантуру

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет первый этап вступительного экзамена в резидентуру (экзамен по оценке знаний по базовым предметам, первая попытка), вступительный экзамен на государственную службу по административно-исполнительным должностям (категория Б), прием в докторантуру по иностранным языкам и экзамен на докторов философии по иностранным языкам, передает Trend со ссылкой на ГЭЦ.

В первом этапе вступительного экзамена в резидентуру (экзамен по оценке знаний по базовым предметам) примут участие 1738 кандидатов. Из них 1457 человек сдадут экзамен по азербайджанскому, а 281 человек - по русскому сектору. Из участников экзаменов 737-представители мужского, а 1001-женского пола. 13 человек-иностранные граждане.

В целом для проведения экзаменов выделены 22 экзаменационных корпуса, 61 экзаменационный руководитель, 22 общих экзаменационных руководителя, 460 контролеров-преподавателей, 44 сотрудника режима пропуска (охрана) и 22 представителя здания.

Прибыть в здание экзамена следует в то время, которое указано в выпускном листе. Запрещается приносить в здание экзамена мобильный телефон и другие средства связи, электронные устройства, калькулятор, электронный носитель информации, книгу, тетрадь, журнал, конспект, справочник, словарь, таблицу, сумку и другие вспомогательные средства.

В соответствии с работами в рамках мер предосторожности, связанных с инфекцией COVID-19, в экзаменационные помещения будет разрешено входить только в медицинской маске, а температура тела кандидатов будет проверяться с помощью дистанционных электронных термометров, а также будут использоваться необходимые дезинфицирующие средства. В экзаменационных залах также будут соблюдаться правила социальной дистанции.