В Азербайджане продолжается агитационная кампания в связи с вакцинацией от COVID-19 (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Минздрав Азербайджана, Государственное агентство по обязательному медстрахованию (ОМС) и TƏBİB проводят агитационную кампанию в связи с вакцинацией от коронавируса, сообщает в понедельник Trend.

Основная задача – направить внимание людей на вакцинацию.

В видео- и радиороликах, уличных рекламах и печатных материалах говорится, что вакцинация важна для возвращения к прежней жизни.

Информация социального содержания подготовлена для того, чтобы внести ясность в распространяемые ошибочные мнения.

Данная информация является частью агитационной кампании, проводимой под лозунгом «Вакцинируйся и возвращайся к прежней жизни».

Коммуникационная стратегия кампании разработана коммуникационным агентством Maverick, производственная работа реализована Baku Mediz Center

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)