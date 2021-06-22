В Азербайджане к марафону занятости подключились еще 123 работодателя

БАКУ / Trend/ - В Азербайджане к марафону занятости с целью трудоустройства членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны подключились еще 123 работодателя, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Эти работодатели из Баку и регионов страны осуществляют деятельность в сферах услуг, переработки, сельского хозяйства и строительства.

Они представили в электронной системе 388 вакансий в вышеуказанных сферах.

Работодатели, которые хотят присоединиться к марафону занятости, могут отправить свои вакансии, перейдя по линку dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)