В Азербайджане к марафону занятости подключились еще 123 работодателя
БАКУ / Trend/ - В Азербайджане к марафону занятости с целью трудоустройства членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны подключились еще 123 работодателя, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.
Эти работодатели из Баку и регионов страны осуществляют деятельность в сферах услуг, переработки, сельского хозяйства и строительства.
Они представили в электронной системе 388 вакансий в вышеуказанных сферах.
Работодатели, которые хотят присоединиться к марафону занятости, могут отправить свои вакансии, перейдя по линку dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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