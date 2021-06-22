Государственная налоговая служба Азербайджана о контроле при проведении свадеб

БАКУ /Trend/ - С 1 июля Кабмин Азербайджана разрешил проводить свадьбы, помолвки и дни рождения. Одновременно с этим на объектах общепита будут проводиться мониторинги, то есть на торжествах с участием от 50 до 150 гостей будут осуществляться регулярные проверки. В мониторинговую группу входят: МВД, Агентство пищевой безопасности и Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.

Советник начальника Главного управления Государственной налоговой службы Намиг Даргяхов сообщил во вторник Trend, в чем будет заключаться роль налоговой службы.

Он отметил, что Государственная налоговая служба и информационное пространство е-правительства тесно сотрудничают: «Обмен с другими госструктурами осуществляется через это пространство. В решении, принятом сегодня правительством, предусмотрен совместный контроль нескольких государственных органов над этой сферой. В связи с этим уже началось выполнение определенных работ. Государственная налоговая служба постоянно контролирует актуальность налогоплательщиков и их учетной информации. В этом большую роль играет информация, поступающая от других структур в электронно-информационное пространство. В сравнении с прошедшим периодом в этом году число мер по налоговому контролю в разы уменьшилось».

Обращаясь к налогоплательщикам, Даргяхов сказал, что владельцы домов торжеств, ресторанов и объектов общепита, где будут проводиться торжества, обязательно должны обратить внимание на свою учетную информацию в связи с этой деятельностью.

«Если есть какие-либо расхождения в информации в заявке на фактическую деятельность, необходимо подать новую заявку в налоговую службу. Для большей наглядности хочу отметить, что фактическая деятельность налогоплательщика – это дом торжеств, но в заявке на регистрацию может быть указано и другое направление. В этом случае обращения этих налогоплательщиков на портале icazə.e-gov.az будут ограничены», – cказал советник начальника Главного управления.

Даргяхов добавил, что в настоящее время идет процесс подготовки к рассылке уведомлений налогоплательщикам о проведении праздничных мероприятий.

«Форма уведомления уже готова. Скорее всего, в течение этой недели всем налогоплательщикам будут отправлены уведомления в связи с этой деятельностью, и налоговые органы будут работать над тем, чтобы оказать им методическую поддержку. В постановлении Кабинета министров в качестве субъекта указаны наемные работники и лица, привлеченные к этой деятельности на периодической основе. То есть налогоплательщики должны предоставлять информацию не только о наемных работниках, но и о лицах, привлеченных по гражданско-правовому договору.

Сегодня в сфере общественного питания есть налогоплательщики, которым приходится работать с фиксированной квитанцией. Это фотографы, музыканты, официанты, которые работают на периодической основе, индивидуально. Наша просьба ко всем этим налогоплательщикам – в обязательном порядке отслеживать вопрос получения стабильной квитанции в этой сфере», – отметил Даргяхов.

(Автор: Альпер Зия. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)