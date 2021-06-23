В Азербайджане выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 84 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за минувшие сутки выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусом, 84 человека выздоровели, двое - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 335 625 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 329 794 человека вылечились, 4 965 - скончались, число активных больных составляет 866.
За последние сутки в Азербайджане проведено 7 948 тестов на COVID-19, а за весь период пандемии – 3 698 172.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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