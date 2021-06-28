В связи с высокой температурой воздуха в азербайджанской армии изменен распорядок дня

БАКУ /Trend/ - Для предотвращения случаев теплового и солнечного удара среди личного состава азербайджанской армии в воинских частях и соединениях проводятся мероприятия, обусловленные повышением температуры воздуха, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны.

Чтобы обезопасить личный состав от теплового и солнечного удара, внесены изменения в распорядок дня.

С учетом погодных условий занятия по боевой подготовке проводятся до 11:00 и после 17:00.

При планировании боевой подготовки и повседневной деятельности военнослужащие размещаются не в местах под прямыми солнечными лучами, а в тени, в казарменных условиях и не привлекаются к выполнению служебных работ на открытом воздухе.

В солдатских общежитиях, столовых, медпунктах, служебных и административных помещениях установлены кондиционеры.

Воинские части оснащены душевыми, созданы дополнительные пункты водоснабжения, личный состав обеспечен питьевой водой и индивидуальными флягами.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)