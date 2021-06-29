От мин расчищены еще 114 га освобожденных от оккупации территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Агентство по разминированию опубликовало информацию за 21-25 июня об операциях по разминированию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на Агентство, на прошлой неделе на освобожденных территориях были обнаружены 84 противопехотные, 74 противотанковые мины, 134 неразорвавшихся боеприпаса.

Всего от мин и неразорвавшихся боеприпасов за этот период были очищены 114 га территорий.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)