В Азербайджане выявлено еще 87 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 70 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за минувшие сутки выявлено еще 87 случаев заражения коронавирусом, 70 человек выздоровели, трое скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 335 961 факт заражения коронавирусной инфекцией, 330 193 человека вылечились, 4973 – скончались, число активных больных – 795.
За прошедшие сутки проведено 7328 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за все время пандемии – 3 740 432 теста.
(Перевод: Кямаля Сеидова)
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