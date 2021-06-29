В Азербайджане выявлено еще 87 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 70 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за минувшие сутки выявлено еще 87 случаев заражения коронавирусом, 70 человек выздоровели, трое скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 335 961 факт заражения коронавирусной инфекцией, 330 193 человека вылечились, 4973 – скончались, число активных больных – 795.

За прошедшие сутки проведено 7328 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за все время пандемии – 3 740 432 теста.

(Перевод: Кямаля Сеидова)