В Джебраиле появится парк азербайджано-турецкого братства
БАКУ /Trend/ - В Джебраиле совместно с турецкой стороной будет разбит парк братства Азербайджана и Турции.
Об этом сказал во вторник Trend заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.
По его словам, для этого Турция передаст Азербайджану один миллион саженцев деревьев.
"Также в Джебраиле будут созданы большой учебно-образовательный центр и участок для выращивания саженцев", - сказал Алиев.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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