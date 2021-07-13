Бакинский бульвар - излюбленное место отдыха туристов и жителей столицы - ФОТОРЕПОРТАЖ
БАКУ /Trend/ - Приморский национальный парк Баку - одно из излюбленных мест отдыха как бакинцев, так и гостей азербайджанской столицы.
Представляем вниманию читателей кадры, сделанные на бульваре фотографом Trend.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Константин Шапиро)
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