Пластиковую посуду на предприятиях Азербайджана меняют на стеклянную

БАКУ /Trend/ - Для производственных предприятий Азербайджана устанавливаются обязательства по замене пластиковой посуды для воды (PET-бутылки) на стеклянную, сказал в среду Trend завсектором экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Мехман Набиев.

По его словам, в Азербайджане принимаются комплексные меры для уменьшения негативного воздействия пластиковых отходов на окружающую среду.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что для сокращения количества отходов важно как можно меньше приобретать продукцию в той таре, которая формирует эти отходы, и расширять вторичную переработку», - сказал Набиев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)